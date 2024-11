Ventes en hausse, mais rentabilité en baisse pour Sonova

Sonova a accru ses ventes après six mois en 2024/25, alors que la rentabilité s'est contractée. Le groupe, qui a attribué le tassement à des coûts plus élevés pour les lancements de produits ainsi qu'à la vigueur du franc, confirme ses attentes pour l'exercice.

Sur la période sous revue, close fin septembre, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 1,83 milliard de francs, en hausse de 4,6% sur un an, a indiqué mardi le fabricant zurichois d'aides et prothèses auditives.

Exprimées en devises locales, les recettes ont crû de 5,9%. Sonova note avoir bénéficié d'une évolution favorable des ventes tant dans le segment des appareils auditifs que celui des implants cochléaires.

L'entreprise établie à Stäfa juge le développement de ses affaires solides au vu d'une croissance plus faible que prévu du marché des aides auditives et de la vive pression concurrentielle. Si le lancement des nouvelles plateformes Infinio et Sphere Infinio n'a eu qu'un impact limité sur les ventes, 'la réponse très positive du marché' a contribué à la progression des affaires cours des dernières semaines du semestre, ajoute l'entreprise des bords du lac de Zurich.

Sonova explique avoir comme attendu souffert de coûts supplémentaires liés aux lancements de produits dans le secteur des aides auditives. La vigueur du franc a elle aussi pesé. De plus, des coûts supplémentaires liés aux mesures d'optimisation des structures d'exploitation, entre autres pour la construction d'une nouvelle usine au Mexique, sont venues s'ajouter.

Rentabilité en repli

Ventilées selon les régions, les revenus ont augmenté de 4,5% hors effets de change dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), quand bien même l'évolution s'est révélée moins bonne que prévu en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires a crû de 7,1% en monnaies locales, Sonova indiquant y avoir gagné des parts de marché.

Les revenus de la région Amériques (hors Etats-Unis) ont bondi de 11,5% en monnaies locales, soutenus par le Canada et le Brésil. La croissance illustre aussi les acquisitions. Dans la région Asie/Pacifique (APAC), les ventes ont augmenté de 5,5% en monnaies locales. Une solide évolution a été enregistrée en Australie, notamment.

Côté rentabilité, le résultat d'exploitation ajusté avant impôts, intérêts et amortissements (Ebita) a fléchi de 7,1% à 325,2 millions de francs. A taux de change constants, le tassement s'est réduit à 3,7%. La marge Ebita s'est quant à elle contractée à 17,7%, contre 20% à fin septembre 2023.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a lui diminué à 279,2 millions de francs, contre 305,6 millions à l'issue des six premiers mois de l'exercice précédent, la marge correspondante reculant pour sa part à 15,2%, contre 17,4% un an auparavant. Le bénéfice net semestriel est lui ressorti à 211,7 millions, contre 249,6 millions il y a douze mois.

Ventes supérieures aux attentes

La performance s'est révélée supérieure aux attentes des analystes au niveau du chiffre d'affaires, la rentabilité ratant elle nettement la cible. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un chiffre d'affaires de 1,82 milliard de francs et un Ebita ajusté de 342,8 millions. La marge afférente était toutefois attendue à un niveau plus élevé, soit 19%.

Evoquant la suite de l'exercice, Sonova précise disposer d'une solide assise en vue d'une accélération de la croissance de ses ventes au second semestre. Ce dernier devrait gagner en dynamisme à la faveur du bon démarrage des ventes des nouveaux appareils auditifs. De plus, Sonova a récemment conclu un nouveau contrat avec le détaillant américain Costco.

Des initiatives ciblées en matière de coûts contribueront aussi à améliorer la rentabilité pour le reste de l'exercice et au-delà. Pour l'exercice 2024/25 dans son intégralité, Sonova continue de tabler sur une croissance du chiffre d'affaires entre 6 et 9% et sur une augmentation de 7% à 11% de l'Ebita ajusté, dans les deux cas à taux de change constants.

