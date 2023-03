Ventes en hausse pour les articles de confiserie en 2022

Les ventes de produits suisses de confiserie ont fortement progressé l'an dernier, en particulier tirées par la demande étrangère. Celles de biscuiterie et de biscotterie se sont aussi améliorées, mais dans une moindre mesure.

Les volumes vendus de bonbons aux herbes, de massepain ou de caramels se sont enrobés de 32,6% sur un an à plus de 37'300 tonnes, quand ceux des petits beurres, pains d'épices, bricelets ou biscuits pour l'apéritif ont maigri de 1,5% à plus de 44'700 tonnes, selon Biscosuisse mercredi.

Les recettes en confiserie ont crû de 28% à 357,4 millions de francs quand celles des biscuits et biscottes ont grappillé 3,4% à 509,6 millions, rapporte la faîtière des fabricants industriels du secteur. Pour les premières, les recettes ont davantage crû à l'étranger (+34%) qu'en Suisse (+9%). Les poussées sont moins fortes pour la biscuiterie (respectivement +8% et +3%).

En confiserie, davantage de produits importés ont été consommés en Suisse l'an dernier, selon le document. 'Alors que le volume de produits suisses écoulés a progressé de 5,6%, celui des importations a grandi de 13,6%'. La part des importations représente presque 82%, contre moins de 77% en 2019. Les exportations sont en majorité dirigées vers les Etats-Unis, l'Allemagne et la France.

Biscosuisse note qu'en confiserie, le chiffre d'affaires de la branche est encore 2,1% en-dessous de son niveau prépandémique (2019).

En biscuiterie et biscotterie, la part du marché intérieur est nettement supérieure à celle des exportations, essentiellement vers l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Mais ces dernières ont progressé, tant en volumes qu'en termes de chiffre d'affaires.

Biscosuisse souligne qu''outre les turbulences qui secouent les marchés d'approvisionnement, des prescriptions du droit alimentaire relatives à la déclaration des produits ont constitué et constituent toujours des chicanes propres à la Suisse, appelant à 'supprimer de tels obstacles dans le cadre de la révision en cours du droit alimentaire'.

De plus, 'des dispositions légales restrictives, telles qu'une teneur maximale en sucre pour les produits fabriqués dans le pays, alourdiraient encore le joug qui pèse sur les entreprises suisses sur le marché international'.

L'an dernier, le secteur de la confiserie employaient 876 personnes dans le pays (-1,6%) et celui de la biscuiterie et de la biscotterie 2237 personnes (+1,1%).

