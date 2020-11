Ventes et rentabilité en baisse pour Barry Callebaut en 2019/20

Barry Callebaut a aussi souffert des effets de la pandémie de coronavirus durant l'exercice décalé 2019/20.

Subissant un repli de ses ventes, le fournisseur zurichois de produits à base de cacao et de chocolat a vu son bénéfice net chuter de 14,8% en un an à 311,5 millions de francs.

Exprimée en devises locales, la chute du bénéfice s'est inscrite à 9,4%, précise mercredi Barry Callebaut. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est lui aussi nettement contracté, soit de 19,8% à 483,2 millions.

Alors que les ventes ont fléchi de 2% en volume, elles ont généré des revenus de 6,89 milliards de francs, une somme en baisse de 5,7%. A taux de change constants, le chiffre d'affaires a quasiment stagné, ne subissant qu'un infime repli de 0,4%.

La performance du premier producteur mondial de produits à base de chocolat et de cacao s'est révélée supérieure aux attentes des analystes, à l'exception du chiffre d'affaires et du dividende proposé au titre de l'exercice sous revue. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient en moyenne anticipé des ventes de 6,96 milliards, un Ebit de 478 millions et un bénéfice net de 302 millions.

Au titre de l'exercice sous revue, le conseil d'administration proposera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire le versement d'un dividende de 22 francs par action. Lors de la réunion, Suja Chandrasekaran ne sollicitera pas de nouveau mandat comme membre de l'organe de surveillance

Evoquant ses perspectives, le groupe établi à Zurich se déclare optimiste, la confiance étant de mise en vue d'atteindre les objectifs à moyen terme. 'Bien que les marchés demeurent encore volatils, nous poursuivrons notre expansion et rechercherons de nouvelles opportunités, grâce à l'attention constante que nous portons aux clients et à notre solide force d'innovations', a déclaré le directeur général de Barry Callebaut, Antoine de Saint-Affrique, cité dans le communiqué.

/ATS