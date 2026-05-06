Veolia: légère hausse du chiffre d'affaires au 1er trimestre

Veolia a publié mercredi un chiffre d'affaires en légère hausse de 1% au premier trimestre ...
Veolia: légère hausse du chiffre d'affaires au 1er trimestre

Veolia: légère hausse du chiffre d'affaires au 1er trimestre

Photo: KEYSTONE/AP/LM OTERO

Veolia a publié mercredi un chiffre d'affaires en légère hausse de 1% au premier trimestre, par rapport à la même période l'an dernier. Le groupe français a souligné être peu touché par les effets de la guerre au Moyen-Orient.

Hors impact des prix de l'énergie, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,1%, à 11,427 milliards d'euros, à taux de change et périmètre constants, a précisé Veolia dans un communiqué. Le groupe privilégie ce chiffre car les prix de l'énergie, qu'il répercute à ses clients, n'affectent pas sa marge.

Veolia, qui ne publie pas de résultat net trimestriel, a vu par ailleurs son Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) progresser nettement de 5,1% au premier trimestre, à 1,766 milliard d'euros, en ligne avec ses objectifs. 'Notre modèle centré sur la sécurité écologique, qui répond à des besoins critiques de nos clients, besoins qui sont croissants et durables, est peu sensible au cycle économique ou à l'inflation', s'est réjouie lors d'un point de presse téléphonique, Estelle Brachlianoff, directrice générale du groupe.

'C'est ce qu'on avait déjà démontré au moment de la crise en Ukraine', alors que 'les prix de l'énergie avaient monté de façon beaucoup plus brutale encore que ce qu'ils font là', a-t-elle souligné. L'éventualité d'un conflit qui durerait encore plusieurs mois n'inquiète pas la dirigeante, qui a confirmé les objectifs du groupe sur l'année 2026, soit une 'solide croissance du chiffre d'affaires excluant les prix de l'énergie', à périmètre et changes constants, et un Ebitda en hausse de 5 à 6%.

Annoncée à l'automne, l'acquisition de la société américaine Clean Earth, spécialisée dans le traitement de déchets dangereux, pour environ 2,5 milliards d'euros, doit être finalisée 'd'ici à la fin juin', a assuré Mme Brachlianoff. La directrice générale s'est félicitée de l'accueil réservé par les marchés à cette opération, la plus importante pour le groupe depuis l'acquisition de Suez, qui s'inscrit dans le programme stratégique GreenUp, sur la période 2024-2027.

Le cours de l'action Veolia a progressé de plus de 18% environ depuis le début de cette année, alors qu'à la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a baissé sur la même période.

Pour les deux années qui suivront l'acquisition de Clean Earth, Veolia a préparé 'plusieurs scénarios' de cessions, pour un montant de 2 milliards d'euros, que la directrice générale n'a pas voulu développer tant que 'les choses ne sont pas cristallisées'. Cela portera 'le total à 8,5 milliards d'euros de rotation d'actifs depuis le lancement de GreenUp', avait indiqué en novembre Mme Brachlianoff.

/ATS
 

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