Vers un réseau de communication sécurisé en cas de crise

La police, les pompiers et les services sanitaires doivent disposer d'un réseau de communication moderne et sécurisé. Le Conseil fédéral a chargé vendredi le DDPS d'élaborer d'ici 2024 un nouveau système mobile à large bande qui remplacera progressivement Polycom.

Les organisations d'interventions doivent pouvoir communiquer et envoyer des données, images et vidéos au moyen de la téléphonie mobile dans leur travail quotidien mais aussi en temps de crise. Aujourd'hui, la Suisse ne dispose d'aucun système uniforme garantissant à la Confédération, aux cantons et aux tiers une communication mobile de sécurité à large bande efficace en toute situation.

Le Conseil fédéral a donc décidé de déployer un nouveau système mobile de communication sécurisée à large bande (CMS). Les exploitants recourront aux infrastructures des opérateurs de téléphonie mobile commerciaux ainsi qu’à celles des partenaires de la protection de la population. Ils devront renforcer leur résistance aux crises, par exemple en installant un approvisionnement électrique de secours.

Plusieurs variantes

L'objectif est de garantir la communication mobile entre la Confédération, les cantons et les tiers dans toutes les situations. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est chargé d'élaborer un projet pour consultation comportant plusieurs combinaisons de CMS.

Le projet proposera deux solutions pour la mise en œuvre et le pilotage du projet: l’une sous la direction de l’Office fédéral de la protection de la population, l’autre sous la direction des cantons et notamment de leur service responsable de la technique et de l’informatique policières. En outre, le DDPS doit examiner les financements, la répartition des coûts et les délais nécessaires à la mise en place d’un CMS.

A partir de 2030

Le CMS se basera sur le réseau national de données sécurisé (RDS+) adopté par le Parlement en septembre 2019 et remplacera progressivement le système radio de sécurité Polycom à partir de 2030. Le projet sera mis en œuvre de manière échelonnée et pourra ainsi tenir compte des évolutions technologiques.

Ces changements devraient améliorer la sécurité et les fonctionnalités dont disposent les organisations d’intervention d’urgence. Celles-ci pourront ainsi compter sur un système qui facilitera leurs tâches en cas de catastrophes naturelles ou d’attentats terroristes, tout comme en temps normal.

Polycom est au service de quelque 60'000 utilisateurs. Ce réseau, développé entre 2001 et 2015 par la Confédération et les cantons, met en contact radio l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), la police, les sapeurs-pompiers, les premiers secours, la protection civile, les services d’entretien des routes nationales, les exploitants d’infrastructures critiques ainsi que l’armée en engagement subsidiaire.

/ATS