Vers un vignoble valaisan « plus rentable et plus durable »

L’Interprofession de la Vigne et du Vin (IVV) veut rénover le vignoble valaisan afin de le rendre 'plus rentable et plus durable' d'ici 2030. Cette vision pourrait être soutenue par un crédit cadre de 141 millions de francs.

'Le morcellement est l’un des principaux freins à la rentabilité de la viticulture en Valais', estime l'IVV dans sa feuille de route, présentée jeudi à la presse. Afin de pérenniser le vignoble et les entreprises du secteur, l'interprofession milite pour restructurer 1000 hectares du vignoble cantonal - qui en comptait 4764 au 31 décembre 2020 - en créant des unités d'exploitation d'au minimum 3000 m2, mécanisables et durables.

Pour assurer cette transition, la branche, qui a travaillé étroitement avec le canton, a besoin d'aide. 'Il ne s'agit pas de demander l'aumône, mais d'un investissement sur lequel nous appuyer', indique la directrice adjointe de l'IVV Cynthia Chabbey.

Un projet de crédit cadre de 141 millions devrait être soumis en mars au Grand Conseil, précise la cheffe de l'Office cantonal de la vigne et du vin Nadine Pfenninger-Bridy, présente au point-presse. Cette somme comprend 80 millions de francs d'investissements privés issus de la branche sous forme de prêts sans intérêts et 61 millions attribués par le canton à fonds perdu.

