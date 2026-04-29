Vers une vente libre des contraceptifs d’urgence

Les contraceptifs d'urgence doivent être plus facilement accessibles. Le National a adopté mercredi, par 113 voix contre 73, une motion de Corina Gredig (PVL/ZH) demandant que ces médicaments soient vendus librement. Le Conseil des Etats devra confirmer.

Les contraceptifs d'urgence, comme la pilule du lendemain, servent lorsque la méthode de contraception choisie n'a pas fonctionné, afin que les femmes puissent se protéger contre une grossesse non planifiée. Ils peuvent être achetés en Suisse après un entretien-conseil obligatoire.

La motionnaire veut changer la pratique. Les femmes doivent pouvoir prendre en toute liberté leur décision, sans passer par un interrogatoire, a-t-elle argué. Et de plaider en faveur de l'auto-détermination et d'un accès 'pragmatique'. La Zurichoise a encore demandé que la Suisse rattrape son retard par rapport à d'autres pays.

Le Conseil fédéral était opposé. Ce type de médicaments peut susciter des effets secondaires conséquents, c'est pourquoi il est important que le corps médical puisse apporter ses conseils et avertir des éventuels risques, a estimé la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider.

Et de souligner que ces entretiens ne doivent pas être vus comme un 'obstacle', mais comme une séance d'informations. Elle a été suivie uniquement par l'UDC et une partie du Centre.

/ATS