Vietnam Airlines suspend des vols intérieurs

Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale vietnamienne, suspendra près d'une vingtaine ...
Vietnam Airlines suspend des vols intérieurs

Vietnam Airlines suspend des vols intérieurs

Photo: KEYSTONE/EPA/LUONG THAI LINH

Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale vietnamienne, suspendra près d'une vingtaine de vols intérieurs par semaine à partir du mois prochain. La mesure fait suite à des problèmes d'approvisionnement en carburant liés à la guerre au Moyen-Orient.

Le conflit, déclenché il y a plus de trois semaines par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, cause une hausse des prix du kérosène et fait craindre des pénuries.

'Vietnam Airlines prévoit de suspendre temporairement ses opérations sur plusieurs liaisons à compter du 1er avril', soit un total de 23 vols par semaine, a indiqué lundi soir l'autorité de l'aviation civile du pays dans un communiqué.

'L'approvisionnement limité en kérosène (Jet A-1) dû au conflit au Moyen-Orient expose les compagnies aériennes nationales à un risque de pénurie de carburant', conduisant à ces mesures, a précisé l'autorité.

Mais les principaux vols intérieurs et les liaisons internationales sont maintenus, a-t-elle précisé.

Les compagnies aériennes vietnamiennes réfléchissent à appliquer des surcharges carburant sur les liaisons internationales à partir du mois d'avril, a ajouté l'autorité.

Le Vietnam a récemment sollicité l'aide de plusieurs pays en matière de carburant, notamment le Qatar, le Koweït, l'Algérie et le Japon. Le pays a signé lundi un accord avec la Russie sur la production de pétrole et de gaz.

Le reste de la région n'est pas épargné. La compagnie nationale de Birmanie a ainsi annoncé dimanche l'annulation de certains vols intérieurs 'en raison de circonstances inévitables', sans fournir de détails.

La compagnie américaine United Airlines a annoncé la semaine dernière réduire ses capacités de vols en raison de la hausse du prix du kérosène.

/ATS
 

Actualités suivantes

SIX accuse une lourde perte en 2025

SIX accuse une lourde perte en 2025

Économie    Actualisé le 24.03.2026 - 08:45

Etats-Unis: explosion dans une raffinerie de pétrole du Texas

Etats-Unis: explosion dans une raffinerie de pétrole du Texas

Économie    Actualisé le 24.03.2026 - 04:11

La Suisse toujours dans le top ten pour les dépôts de brevets

La Suisse toujours dans le top ten pour les dépôts de brevets

Économie    Actualisé le 24.03.2026 - 00:05

Venezuela: manifestation contre les « salaires de la faim »

Venezuela: manifestation contre les « salaires de la faim »

Économie    Actualisé le 23.03.2026 - 23:29

Articles les plus lus