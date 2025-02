Vincent Pellissier désigné nouveau directeur de la CGN

La Compagnie générale de navigation (CGN) sur le lac Léman a un nouveau directeur. Actuel chef du service de la mobilité du canton du Valais, Vincent Pellissier succédera à Pierre Imhof qui prendra sa retraite le 31 mai. Le nouveau patron entrera en fonctions le 2 mai.

Une période de transition d'un mois est donc prévue, a indiqué mercredi le Conseil d'administration du groupe CGN SA dans un communiqué. Diplômé de l'EPFL, M. Pellissier, âgé de 51 ans, occupe actuellement le poste d'ingénieur cantonal et chef du service valaisan de la mobilité depuis 2015. Il a auparavant assumé des fonctions au sein de la vice-présidence planification et logistique de l'EPFL et a collaboré de près à la réalisation du m2 à Lausanne.

'M. Pellissier dispose de solides connaissances dans le domaine des transports publics et touristiques ainsi que dans la gestion de projets stratégiques et dans la conduite d'équipes pluridisciplinaires, mettant l’humain au cœur de ses préoccupations', explique le CA de la CGN.

/ATS