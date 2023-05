Vivendi chute en Bourse, les investisseurs croient moins à une OPA

L'action de l'entreprise Vivendi a chuté de près de 8% à la Bourse de Paris mardi dans la matinée, après des ventes d'actions de la part d'une société liée à Vincent Bolloré, alors que les investisseurs s'attendaient à l'inverse à une montée au capital.

L'action chutait de 7,50% à 8,73 euros, dans un marché en baisse (-0,59%) peu après 10H00. Elle a plongé jusqu'à plus de 9% peu auparavant.

La compagnie de Cornouaille, 'liée à Vincent Bolloré' selon la description de l'Autorité des marchés financiers dans une notice publiée lundi après la clôture des marchés, a vendu plus de 1,5 million d'actions, soit autour de 0,14% du capital de Vivendi.

Cette opération va à l'encontre de rumeurs de marché concernant une éventuelle OPA de Vincent Bolloré sur Vivendi dont il est actionnaire de référence et possède plus de 25% du capital, dont la majorité via la compagnie de Cornouaille. Un éventuel franchissement du seuil de 30% doit s'accompagner du dépôt d'une offre publique d'achat dans la législation française.

Le groupe n'a jamais confirmé son intention de mener une telle opération.

L'action Vivendi avait par exemple bondi de plus de 6% le jour de l'annonce de négociations exclusives pour la vente de Bolloré Logistic à l'armateur CMA GCM pour une valeur d'entreprise de cinq milliards d'euros.

Mais en prenant en compte la baisse du jour, l'action réalise un des plus mauvais parcours boursiers en 2023 (-2,18%) de tout l'indice vedette CAC 40.

L'entreprise était parmi les plus citées dans un questionnaire réalisé début 2023 par l'agence de presse spécialisée dans la finance Bloomberg auprès d'acteurs de marché sur les candidats potentiels à une offre d'achat, avec le groupe de paris britannique Entain et le groupe suisse de logiciels bancaires Temenos.

/ATS