Vodafone rabote ses objectifs, grevé par l'Allemagne et l'inflation

Le groupe britannique de télécommunications Vodafone a vu son bénéfice reculer légèrement pour son premier semestre décalé et abaisse ses prévisions de résultat, pénalisé par ses opérations en Allemagne, son plus gros marché, et l'inflation.

Vodafone publie un bénéfice net part du groupe de 986 millions d'euros (presque autant en francs) pour la période, en recul de 1% sur un an, pour un chiffre d'affaires qui progresse de 2% à 22,9 milliards d'euros, indique l'entreprise dans un communiqué.

Le groupe a réalisé 'une contre-performance commerciale en Allemagne', selon le communiqué. Vodafone avait notamment rapporté fin juillet une perte de clients internet haut débit et télévision dans ce pays, après l'entrée en vigueur fin 2021 de nouvelles règles plus favorables aux consommateurs.

Le résultat pâtit aussi d'un effet de comparaison défavorable après des recettes exceptionnelles de plus de 100 millions d'euros un an plus tôt grâce au règlement d'une procédure judiciaire en Italie.

Le groupe diminue légèrement sa prévision de résultat d'exploitation pour son année complète, alors que 'le climat macroéconomique mondial s'est détérioré, notamment en raison des coûts de l'énergie et l'inflation au sens large, ce qui affecte notre performance financière'.

Pour atténuer l'impact du contexte économique, Vodafone relève ses prix 'tout en soutenant (ses) clients les plus vulnérables', fait valoir le directeur général de Vodafone Nick Read, cité dans le communiqué.

'Il reste à voir si les consommateurs' parviendront à suivre en pleine crise du coût de la vie, selon Victoria Scholar, analyste de Interactive Investors.

Vodafone dévissait de 5,90% à 98,01 pence mardi vers 09H20 GMT à la Bourse de Londres.

Le groupe avait annoncé mercredi espérer tirer entre 3,2 et 7,1 milliards d'euros de la création d'une coentreprise avec les fonds d'investissement américains KKR et GIP, qui lui rachèteront par ce biais une partie des actions de sa filiale d'antennes-relais Vantage Towers.

L'opérateur télécoms, l'un des poids lourds en Europe, mène depuis plusieurs années une restructuration qui l'a conduit à se recentrer sur l'Europe et l'Afrique, après avoir entrepris un programme d'économies et introduit Vantage Towers en Bourse à Francfort.

Vodafone avait annoncé en octobre être en discussions pour fusionner ses activités au Royaume-Uni avec Three UK, filiale de la holding de Hong Kong CK Hutchison, afin d'allier leurs forces dans la 5G.

