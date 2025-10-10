Voitures neuves: les hybrides rechargeables cartonnent

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

En septembre, le nombre de voitures de tourisme mises en circulation a légèrement diminué, selon la statistique officielle de la Confédération. Les chiffres montrent toutefois que les hybrides rechargeables et les véhicules électriques ont la cote auprès des Suisses.

Au total, 27'747 véhicules routiers à moteur ont été mis en circulation en Suisse en septembre 2025, dont 19'912 voitures de tourisme, 2860 véhicules de transport de marchandises et 4010 motocycles, rapporte vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Pour ce qui est des voitures de tourisme, l'évolution par rapport au même mois de l'année précédente s'inscrit en recul de 1%. Dans le détail, le nombre de nouveaux véhicules à essence sur le marché a diminué de 17%, les moteurs diesel de 32% et les hybrides normales de 3%. En revanche, les hybrides rechargeables ont bondi de 48% et les voitures électriques ont progressé de 14%.

Entre janvier et septembre 2025, le nombre de nouvelles immatriculations pour les voitures de tourisme affiche également une diminution, de 2%. Les véhicules à essence ont reculé de 21% et les moteurs diesel de 29%. A l'opposé, les hybrides normales ont connu une hausse de 7%, les hybrides rechargeables de 23% et les voitures électriques de 13%.

A noter également que dans la catégorie des véhicules de transport de personnes, les mobilhomes n'ont plus les faveurs des Suisses: les nouvelles mises en circulation s'inscrivent en baisse de 31% en septembre, et de 17% sur neuf mois.

