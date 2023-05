Volkswagen fait le ménage dans sa filiale de logiciels

Le géant automobile allemand Volkswagen a annoncé lundi la refonte de la direction de sa filiale Cariad, chargée de coder les logiciels des futurs modèles électriques et autonomes, qui accumule les difficultés depuis son démarrage.

Peter Bosch, actuel responsable de la production pour la marque de limousines de luxes Bentley, filiale de Volkswagen, va prendre la direction de Cariad début juin, en remplacement de Dirk Hilgenberg, selon un communiqué du groupe aux dix marques.

Deux anciens dirigeants du constructeur de bolides de luxe Porsche, également détenu par Volkswagen, entrent également au directoire de Cariad.

Le patron du constructeur allemand, Oliver Blume, a mis le redressement de la filiale de logiciels au coeur de ses priorités : 'lors de ma prise de fonction en septembre 2022, j'ai souligné que Cariad est un facteur clé de succès' pour Volkswagen, au coeur de la révolution électrique et connectée engagée par la filière automobile, a-t-il rappelé dans un communiqué lundi.

Les problèmes de Cariad sont liés à des désaccords internes et à une surcharge de travail, qui ont entraîné des retards dans le développement de plateformes de logiciels, et par conséquent pour les lancements de modèles électriques chez Porsche et Audi, impactant aussi la famille de modèles électriques ID de la marque VW.

Les principaux concurrents de Volkswagen dans l'électrique, l'Américain Tesla et le chinois BYD, ont pu eux avancer leurs pions dans le même temps.

En plus d'un changement de direction, Cariad va être doté d'un 'conseil de transformation' interne avec la charge de mener la 'transformation et le développement de la coopération entre Cariad et les marques du groupe Volkswagen', explique Michael Steiner, membre du conseil de surveillance de Cariad, cité dans le communiqué.

Les déboires de Cariad, entité directement supervisée par l'ancien patron de Volkswagen Herbert Diess, ont été une des raisons majeures du départ précipité de ce dernier à l'été dernier.

Volkswagen, qui réunit mercredi ses actionnaires en assemblée générale, gagnait lundi 0,30% à la Bourse de Francfort.

/ATS