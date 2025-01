Volkswagen: recul des ventes en 2024, particulièrement en Chine

Les ventes de voitures du groupe Volkswagen ont diminué en 2024, avec un recul marqué en Chine, illustration de l'année noire vécue par le constructeur qui va fortement réduire sa production et sa masse salariale en Allemagne.

Le deuxième constructeur mondial, derrière Toyota, a livré 4,8 millions de véhicules dans le monde l'an dernier, soit 1,4% de moins qu'en 2023, indique jeudi un communiqué.

'2024 a été une année difficile dans le monde entier, avec une économie faible, des défis politiques et une forte concurrence, en particulier en Chine', premier marché automobile mondial, a déclaré Martin Sander, directeur des ventes de Volkswagen.

Le premier constructeur européen va supprimer plus de 35'000 emplois d'ici 2030 et fortement réduire sa capacité de production en Allemagne, sans fermeture de sites ni licenciements contraints, après un accord conclu à l'arrachée en décembre avec le syndicat IG Metall.

Volkswagen a écoulé 2,2 millions de voitures en Chine, son premier marché, en 2024, soit une chute annuelle de 8,3% d'après le communiqué.

L'un des premiers constructeurs étrangers à pénétrer le marché chinois, Volkswagen ne tient plus la comparaison avec les concurrents locaux, moins chers et plus avancés dans la transition vers l'électrique.

Les ventes en Europe, deuxième marché de Volkswagen, ont aussi chuté de 1,7%, alors que la conjoncture ralentit dans la zone euro.

Le groupe a en revanche dépassé le million de ventes outre-Atlantique, avec une hausse de 21,1% de ses ventes en Amérique du Sud et de 18,4% en Amérique du Nord.

La demande pour ses voitures électriques dans le monde a également chuté de 394'000 à 383'100 unités, une chute de 2,8% après plusieurs années de croissance.

47% des véhicules vendus par Volkswagen sont des SUV, un segment qui continue de croître.

Avec une part de marché de 19,1% en Allemagne, le groupe qui produit 10 marques automobiles différentes se maintient en tête au pays de l'automobile.

Ce secteur pilier de l'économie allemande a connu une année noire en 2024, entre plans sociaux et repli des ventes particulièrement marqué dans l'électrique.

Les constructeurs devront aussi composer en 2025 avec des sanctions européennes plus sévères sur les seuils de pollution de ses véhicules thermiques.

/ATS