Volodymyr Zelensky critique l'Europe à Davos

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky donne un discours critique envers l'Europe à Davos, après s'être entretenu avec Donald Trump. 'Une année a passé et rien n'a changé', a-t-il déclaré face à un maigre public réuni au Centre des Congrès.

'L'année dernière, j'ai déclaré que l'Europe doit être capable d'assurer sa propre défense. Un an plus tard, rien n'a changé', a déclaré le dirigeant au Forum économique mondial (WEF) jeudi.

L'Europe semble perdue à essayer de changer le président américain, a-t-il ajouté, décrivant un vieux continent 'réactif' qui doit désormais agir. Donald Trump dit adorer l'Europe, mais il ne va pas suivre cette Europe, a déclaré M. Zelensky.

/ATS