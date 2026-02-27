Warner Bros Discovery va être racheté par Paramount Skydance

Le groupe de cinéma et de télévision Paramount Skydance a connu vendredi une excellente journée en Bourse grâce à la perspective du rachat de Warner Bros Discovery, tandis que Netflix a lui profité de l'annonce de son retrait de la course.

L'action PSKY s'est envolée de 20,84% à 13,51 dollars à Wall Street. Un tel gain n'avait pas été observé depuis l'été.

Premier à avoir soumis une offre de reprise pour Warner Bros Discovery (WBD), Paramount Skydance a désormais le champ libre pour s'emparer de son concurrent, après des mois d'une âpre bataille avec Netflix.

Il a annoncé après la clôture de la Bourse de New York vendredi qu'il allait racheter WBD sur une base de valorisation de 110 milliards de dollars, dette comprise.

Cette proposition doit encore être validée par les actionnaires de Warner Bros Discovery et les autorités régulatrices.

Une telle fusion 'permettrait de créer une entité suffisamment importante et dotée des atouts nécessaires pour devenir un acteur viable sur le marché mondial du streaming, tout en offrant d'importantes possibilités de réduction des coûts', soulignent dans une note les analystes d'UBS.

C'est tout un pan d'Hollywood qui se retrouverait entre les mains d'un même groupe: les franchises Harry Potter et Seigneur des Anneaux, les services de streaming HBO Max et Paramount+, ainsi que les chaînes incontournables du paysage télévisuel américain CNN et CBS.

Netflix, qui a jeté l'éponge en refusant de relever son offre pour s'aligner sur celle de Paramount Skydance, a aussi été recherché par les investisseurs vendredi.

Ces derniers saluent 'un moyen discipliné d'éviter les écueils réglementaires, l'endettement massif et les actifs hérités indésirables', soulignent les analystes de Briefing.com.

Son titre a bondi de 13,75%, 'reflétant le soulagement suscité par le fait que la direction ait évité ce que beaucoup craignaient devenir une méga-fusion coûteuse et perturbatrice', ajoutent-ils.

L'entreprise va aussi recevoir 2,8 milliards de dollars au titre des indemnités de résiliation, réglés par Paramount Skydance, note aussi Matthew Dolgin, analyste chez Morningstar.

Warner Bros Discovery a lui vu son titre céder 2,19% vendredi. Depuis qu'il fait l'objet de ces convoitises de rachat, son titre a été multiplié par deux.

/ATS