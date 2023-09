X ampute son équipe de lutte contre la désinformation électorale

Le réseau social X, anciennement Twitter, a licencié une partie importante des employés chargés de lutter contre la désinformation lors des élections, a indiqué Elon Musk. La directrice générale de la plateforme a toutefois assuré que le sujet n'était pas délaissé.

Le président de X a réagi à un article du site The Information, selon lequel le groupe s'était séparé de la moitié de l'équipe dédiée à la modération des contenus véhiculant de fausses informations sur la campagne américaine et le scrutin, y compris son responsable.

'Vous voulez parler de l'équipe dédiée à 'l'intégrité des élections', qui nuisait à l'intégrité des élections? Oui, ils ne sont plus là', a confirmé M. Musk dans un message posté sur le réseau social.

Depuis sa prise de contrôle de Twitter, qu'il a rebaptisé X, le milliardaire est régulièrement accusé d'avoir largement réduit la modération des contenus relevant de la désinformation, de la haine ou du harcèlement, en bonne partie en réduisant les effectifs.

Mise en garde de l'UE

Lors d'un entretien public à Los Angeles, la directrice générale de X, Linda Yaccarino, n'a pas contesté mercredi que certains membres de l'équipe avaient été licenciés, mais elle a assuré qu'elle n'allait pas être dissoute.

'C'est un sujet que nous prenons très au sérieux, et, contrairement aux commentaires qui ont été faits, une équipe solide et en croissance chez X se consacre à l'intégrité de l'élection' et la lutte contre la désinformation, a affirmé la dirigeante.

Les plus grands acteurs du secteur technologique sont soumis par l'Union européenne, depuis fin août, à des obligations renforcées de lutte contre les contenus illégaux.

Selon un rapport du Transparency Centre, publié mardi, X ressort, parmi les grandes plateformes, en tête au ratio de messages contenant de la désinformation rapportés à l'ensemble des contenus postés.

La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a relevé ces résultats et mis en garde X mardi. 'La loi prévoit des obligations', a-t-elle rappelé. 'Donc, mon message à Twitter/X est le suivant: vous devez vous y conformer. Nous allons vous observer.'

Le nouveau texte européen prévoit qu'en cas d'infractions graves répétées, une entreprise peut voir ses activités temporairement suspendues dans l'Union européenne.

