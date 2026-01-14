X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

Le réseau social X d'Elon Musk a annoncé mercredi avoir déployé des mesures pour 'empêcher' ...
X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de

Photo: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL

Le réseau social X d'Elon Musk a annoncé mercredi avoir déployé des mesures pour 'empêcher' son outil d'intelligence artificielle Grok de 'déshabiller' des 'personnes réelles'. Ces mesures concernent aussi les abonnés payants.

Cette mesure a été prise en réponse à une vague d'indignation mondiale et à la pression d'autorités de plusieurs pays.

'Nous avons mis en place des mesures technologiques pour empêcher le compte Grok de permettre l'édition d'images de personnes réelles dans des tenues révélatrices, comme des bikinis', indique le réseau social d'Elon Musk dans un message publié sur la plateforme.

'Cette restriction s'applique à tous les utilisateurs, y compris les abonnés payants', est-il ajouté dans le message.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 18:40

Les résultats de Citigroup amputés par une perte liée à la Russie

Les résultats de Citigroup amputés par une perte liée à la Russie

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 18:36

Emmanuel Macron participera au WEF à Davos la semaine prochaine

Emmanuel Macron participera au WEF à Davos la semaine prochaine

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 17:28

BP prévient d'une charge de plusieurs milliards de dollars

BP prévient d'une charge de plusieurs milliards de dollars

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 14:38

Articles les plus lus

Hausse des livraisons de ciment en 2025

Hausse des livraisons de ciment en 2025

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 14:28

BP prévient d'une charge de plusieurs milliards de dollars

BP prévient d'une charge de plusieurs milliards de dollars

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 14:38

Emmanuel Macron participera au WEF à Davos la semaine prochaine

Emmanuel Macron participera au WEF à Davos la semaine prochaine

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 17:28

Les résultats de Citigroup amputés par une perte liée à la Russie

Les résultats de Citigroup amputés par une perte liée à la Russie

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 18:36

Bank of America termine 2025 au-dessus des attentes

Bank of America termine 2025 au-dessus des attentes

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 14:11

Hausse des livraisons de ciment en 2025

Hausse des livraisons de ciment en 2025

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 14:28

BP prévient d'une charge de plusieurs milliards de dollars

BP prévient d'une charge de plusieurs milliards de dollars

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 14:38

Emmanuel Macron participera au WEF à Davos la semaine prochaine

Emmanuel Macron participera au WEF à Davos la semaine prochaine

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 17:28