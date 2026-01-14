X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

Le réseau social X d'Elon Musk a annoncé mercredi avoir déployé des mesures pour 'empêcher' son outil d'intelligence artificielle Grok de 'déshabiller' des 'personnes réelles'. Ces mesures concernent aussi les abonnés payants.

Cette mesure a été prise en réponse à une vague d'indignation mondiale et à la pression d'autorités de plusieurs pays.

'Nous avons mis en place des mesures technologiques pour empêcher le compte Grok de permettre l'édition d'images de personnes réelles dans des tenues révélatrices, comme des bikinis', indique le réseau social d'Elon Musk dans un message publié sur la plateforme.

'Cette restriction s'applique à tous les utilisateurs, y compris les abonnés payants', est-il ajouté dans le message.

/ATS