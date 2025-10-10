Ypsomed injecte 200 millions pour prendre pied aux Etats-Unis

Le fabricant de dispositifs d'auto-injection Ypsomed prévoit de construire une première manufacture ...
Ypsomed injecte 200 millions pour prendre pied aux Etats-Unis

Ypsomed injecte 200 millions pour prendre pied aux Etats-Unis

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le fabricant de dispositifs d'auto-injection Ypsomed prévoit de construire une première manufacture aux Etats-Unis. Il a jeté son dévolu sur le site de Holly Springs, en Caroline du Nord, dans lequel elle compte investir dans un premier temps 200 millions de francs.

L'usine doit commencer fin 2027 à alimenter la demande étasunienne, indique un communiqué diffusé vendredi. La mise en service doit générer une centaine d'emplois, des effectifs qu'Ypsomed compte d'ores et déjà multiplier par deux au cours des années successives.

La direction rappelle avoir adopté une stratégie de croissance tous azimuts, avec la récente ouverture d'un site de production en Chine, le lancement du chantier d'expansion de ses capacités à Schwerin, en Allemagne, pour 'plusieurs centaines de millions de francs', ainsi que l'extension de ses capacités à Soleure, pour environ 200 millions de francs.

Le directeur général (CEO) Simon Michel avait articulé début août un montant d'investissement total de 1,5 milliard de francs pour le développement des infrastructures au cours de quatre prochaines années.

/ATS
 

Actualités suivantes

Enquête aux Etats-Unis sur la conduite autonome de Tesla

Enquête aux Etats-Unis sur la conduite autonome de Tesla

Économie    Actualisé le 10.10.2025 - 07:41

Infrastructures de transports: partenariat privé-public proposé

Infrastructures de transports: partenariat privé-public proposé

Économie    Actualisé le 10.10.2025 - 06:17

Ferrari prend le virage électrique avec prudence

Ferrari prend le virage électrique avec prudence

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 15:37

Prochaine étape d'aménagement du rail et des routes revue

Prochaine étape d'aménagement du rail et des routes revue

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 14:31

Articles les plus lus

Delta Air Lines dépasse les attentes au 3e trimestre

Delta Air Lines dépasse les attentes au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 13:59

Prochaine étape d'aménagement du rail et des routes revue

Prochaine étape d'aménagement du rail et des routes revue

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 14:31

Ferrari prend le virage électrique avec prudence

Ferrari prend le virage électrique avec prudence

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 15:37

Infrastructures de transports: partenariat privé-public proposé

Infrastructures de transports: partenariat privé-public proposé

Économie    Actualisé le 10.10.2025 - 06:17

Karin Keller-Sutter a inauguré la 82e foire agricole Olma à St-Gall

Karin Keller-Sutter a inauguré la 82e foire agricole Olma à St-Gall

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 13:53

Delta Air Lines dépasse les attentes au 3e trimestre

Delta Air Lines dépasse les attentes au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 13:59

Prochaine étape d'aménagement du rail et des routes revue

Prochaine étape d'aménagement du rail et des routes revue

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 14:31

Ferrari prend le virage électrique avec prudence

Ferrari prend le virage électrique avec prudence

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 15:37