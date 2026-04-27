Zalando, Amazon et Temu doivent être joignables en Suisse

Les consommateurs doivent pouvoir joindre les plateformes telles que Zalando, Temu et Amazon ...
Zalando, Amazon et Temu doivent être joignables en Suisse

Zalando, Amazon et Temu doivent être joignables en Suisse

Photo: KEYSTONE/DPA/OLIVER BERG

Les consommateurs doivent pouvoir joindre les plateformes telles que Zalando, Temu et Amazon en cas de problèmes. Le National a validé lundi, par 110 voix contre 70, une motion visant à forcer ces sites d'e-commerce à désigner un point de contact en Suisse.

Un représentant juridique doit aussi être désigné.

Il est actuellement impossible de contacter directement une de ces entreprises pour faire valoir ses droits, a déploré la motionnaire Sophie Michaud Gigon (Vert-e-s/VD). 'Cette lacune pose un problème significatif pour les consommateurs et les autorités lorsqu'il s'agit de rendre ces plateformes responsables', a-t-elle ajouté.

Le Conseil fédéral était contre. Le dossier part au Conseil des Etats.

/ATS
 

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