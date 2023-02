Zermatt (VS) et Cervinia (I) reliés par câble dès juillet

Une nouvelle télécabine tricâble devrait être mise en service le 1er juillet entre Testa Grigia (3458 mètres) et le Petit Cervin (3821 mètres). Avec cette installation, il sera possible de relier les stations de Zermatt et Cervinia (I) sans chausser les skis.

Cette nouvelle installation, qui peut transporter 1300 personnes par heure, survole le glacier du Théodule sur 1,6 km sans aucun pylône. Il faudra compter quatre minutes pour franchir le dénivelé de 363 mètres, indique la société de remontées mécaniques de Zermatt sur son site internet.

Devisée à quelque 30 millions de francs, la télécabine a coûté environ 45 millions de francs. Son ouverture était initialement espérée pour 2021. Ses dix cabines ont été par conçues par le studio italien Pininfarina, connu pour ses créations pour Maserati et Ferrari.

Le projet était contesté par la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (fp). Celle-ci estimait que la densité de constructions au Petit Cervin était déjà importante et voulait éviter une 'dysneylandisation' des sommets alpins qui risque de survenir en augmentant l'attrait du lieu.

'Dernière pièce'

Baptisée Matterhorn Glacier Ride ll, cette installation est 'la dernière du puzzle', relève la société de remontées mécaniques de Zermatt. Elle vient compléter la télécabine Matterhorn Glacier Ride I, inaugurée en 2018, qui relie la station intermédiaire de Trockener Steg, à 2939 mètres d'altitude, au Petit Cervin en neuf minutes. Ce projet avait coûté 60 millions.

Toutes deux forment désormais le Matterhorn Alpine Crossing 'qui assure tout au long de l’année une connexion ininterrompue entre Zermatt et Cervinia', se réjouit la société.

/ATS