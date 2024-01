Zone euro: l'inflation remonte en décembre à 2,9% sur un an

L'inflation est repartie à la hausse en décembre dans la zone euro, à 2,9% sur un an, après 2,4% en novembre, en raison essentiellement des prix de l'énergie, a annoncé vendredi Eurostat.

Le chiffre est conforme aux prévisions des analystes interrogés par Bloomberg et conforte la Banque centrale européenne (BCE) dans l'idée que le combat n'est pas terminé pour ramener la hausse des prix à la consommation à son objectif de 2%.

Le rebond de l'inflation est uniquement lié à un moindre reflux des prix de l'énergie en décembre. Ils ont reculé de 6,7% par rapport au même mois de l'an passé, mais en novembre cette baisse avait atteint 11,5%.

La hausse des prix de l'alimentation (y compris alcool et tabac) s'est infléchie, à 6,1% en décembre, après 6,9% le mois précédent.

Mais le chiffre le plus scruté par les marchés financiers et la BCE est celui de l'inflation sous-jacente, corrigée des prix très volatils de l'énergie et de l'alimentation. Cet indicateur, jugé plus représentatif, a reculé en décembre à 3,4%, après 3,6% en novembre, en ligne avec les prévisions des analystes, un signal encourageant.

Si la hausse des tarifs des services s'est maintenue à 4% sur un an en décembre, celle des biens industriels a reculé à 2,5%, soit 0,4 point de moins que le mois précédent.

La Belgique et l'Italie ont enregistré le taux d'inflation le plus faible en décembre, à 0,5%, parmi les 20 pays partageant la monnaie unique.

La Slovaquie (6,6%) et l'Autriche (5,7%) ont vu les prix augmenter le plus rapidement.

La France, qui avait mieux contenu l'inflation que ses partenaires en 2022, est désormais parmi les pays les plus touchés, avec un taux de 4,1% sur le dernier mois de 2023, contre 3,8% en Allemagne.

/ATS