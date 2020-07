Zurich Insurance se dote d'une unité santé et bien-être

L'assureur Zurich Insurance a créé une subdivision baptisée Wellcare et destinée à abriter les activités du groupe dans la santé et le bien-être à l'échelle de la planète. La nouvelle unité a été confiée à Helene Westerlinds.

L'offre de Wellcare s'adresse au commerce de détail, aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux clients commerciaux et comprend aussi bien des solutions de suivi et d'évaluation de l'activité que des conseils santé, des outils de diagnostic ou encore des produits d'assurance, égraine un communiqué diffusé mercredi.

/ATS