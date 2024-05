Une semaine dédiée à l'apprentissage

La Semaine de la formation professionnelle

La Semaine nationale de la formation professionnelle a lieu du lundi 13 au vendredi 17 mai 2024 dans 24 cantons. Une trentaine de radios régionales tendent le micro à des apprentis, des formateurs et formatrices et des professionnels de l’orientation et de la formation. Cette semaine a pour objectif de renseigner les jeunes et leurs parents sur cette filière de formation riche en perspectives. Dans le canton du Jura, c’est sur les ondes de RFJ et de GRIFF que la Semaine de la formation professionnelle se déroule, avec l’appui du Service de la formation post-obligatoire du canton du Jura et le soutien du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

Programme détaillé sur www.semaine-fp.ch