Une semaine dédiée à l’apprentissage

Celles et ceux qui souhaitent se lancer dans un apprentissage doivent explorer leurs intérêts, leurs qualités et les métiers qui les attirent. En parallèle de l’accompagnement dédié aux élèves de l’école obligatoire, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire (COSP) offre une riche documentation, des conseils individuels sur les métiers, les parcours professionnels et les formations. Ce service, ouvert à toutes et tous, s’appuie sur des conseillères qui répondent aux questions et soutiennent le public jurassien dans ses démarches.

Information:

https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DFCS/COSP/Orientation-scolaire-et-professionnelle-et-psychologie-scolaire-COSP.html