Investir dans l’énergie sans investir ? C’est possible !

Dans un contexte où la transition énergétique s’impose comme une priorité économique et environnementale, Faivre Energie propose un modèle accessible, concret et extraordinairement performant.

Grâce à sa filiale Homenergy SA, fondée en 2019, l’entreprise propose des solutions de contracting énergétique et de location de toitures, qui permettent à ses clients de bénéficier d’installations photovoltaïques ou de chauffage à haute performance sans investissement initial, et de façon à générer un profit direct, claire et net.