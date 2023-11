Un 10e titre de champion de Suisse pour le SHC Rossemaison

Le SHC Rossemaison est sacré champion de Suisse d’inline hockey pour la 10e fois de son histoire. Les Mustangs ont enlevé le 5e acte décisif de la finale des play-off de ligue A 6-3 (1-1 2-0 3-2) face à Rothrist samedi dans un Forum Biwi plein comme un œuf. Après avoir galvaudé deux balles de titre le week-end passé en Argovie, ils n’ont pas tremblé devant leur public pour remporter cette série 3-2. L’équipe d’Hans-Ueli Röthlisberger, qui a dirigé son dernier match à cette occasion, n’aura ainsi pas perdu une seule rencontre de championnat cette saison dans sa salle. Elle a toutefois été cueilli à froid par l’ouverture du score des visiteurs en supériorité numérique à la 5e, mais elle n’a pas tergiversé pour égaliser moins de deux minutes plus tard par Louis Merçay. Jérémie Chèvre a doublé la mise avant la première sirène en power-play, puis le meilleur compteur de cette finale Vincent Stemer a donné deux sucres d’avance aux Jurassiens avant le deuxième thé. Rothrist a entretenu la flamme en revenant à la marque dès l’entame de la dernière période. Amaury Simon a donné un peu d’air à son équipe et ses supporters à 11 minutes du terme de la rencontre, puis Vincent Stemer a profité d’une pénalité adverse pour signer le doublé et donner une avance confortable au SHCR, malgré un nouveau but argovien survenu dans une ambiance survoltée. Alexis Neukomm a finalement délivré toute une salle qui a fait la fête à ses champions en toute fin de partie. /emu