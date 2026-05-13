Buix vient à bout de Courroux dans un derby emballant

Les Gravalons ont dominé de vaillants Wolfies 8-5 à domicile mercredi soir en Ligue nationale A d’inline hockey. Si les Ajoulots grimpent sur le podium, les Vadais peuvent être fiers du visage affiché.
Un derby jurassien comme on les aime ! Le duel entre un prétendant au titre et un promu a accouché d’un match plaisant mercredi soir en Ligue nationale A d’inline hockey. Si le SHC Buix s’est imposé 8-5 face à Courroux sur sa piste de la Vallatte, les Wolfies n’ont pas démérité et sont restés au contact jusque dans le dernier tiers. Ce sont d’ailleurs les Vadais qui ont frappé les premiers en récompense de leur bon début de match, avant que les deux formations ne se rendent coup pour coup dans un premier tiers palpitant.
Buix se détache dans le dernier tiers
Malgré une prestation magistrale de Hugo Cervino devant le filet de Courroux, Buix est parvenu à prendre deux longueurs d’avance pour la première fois du match dans le dernier tiers grâce à un doublé important d’Arthur Pouilly avant que Hugo Meusy ne scelle le score dans la cage vide en fin de rencontre. « C’était un vrai derby avec des émotions, de l’intensité et beaucoup de contacts. On s’attendait à un néo-promu présent, mais pas autant, ils étaient coriaces ! On a dû se battre jusqu’au bout pour gagner », soufflait Arthur Pouilly après la sirène finale.
Arthur Pouilly : « Ils étaient coriaces et on a dû se battre jusqu’au bout. »
En face, malgré la défaite, le capitaine Anthony Geiser pouvait être fier du visage affiché par son équipe, quelques jours après un premier succès en LNA décroché à Avenches. « On a vraiment grandi depuis le début de la saison, on voit qu’on peut tenir tête à des équipes qui jouaient le haut de classement l’an dernier. Ce soir contre Buix, il y a deux semaines contre le champion Sayaluca. Pour des petits comme nous, une équipe jeune, qui est montée sur tapis vert, ça fait quand même plaisir ! », soulignait le capitaine des Wolfies avec une pointe de regret.
Anthony Geiser : « On voit qu’on peut tenir tête à des grandes équipes. »
« On a du cardio, mais on manque des fois de lucidité, mais on va repartir en apprenant des choses pour revenir plus fort », confie Anthony Geiser malgré la dernière place ex æquo de Courroux. Fort d’une sixième victoire en huit matchs, Buix monte sur le podium et chipe la troisième place au champion en titre Sayaluca. « La dynamique est là, même si on s’est fait peur le week-end passé en perdant notre 8e de finale de Coupe de Suisse. On est présents », savoure un Arthur Pouilly qui ne cache pas les ambitions de son équipe. « Notre objectif c’est d’aller tout en haut, même si Rossemaison est un cran au-dessus en ce début de saison. Et pour l’instant ça se passe assez bien ». /jpi