Buix vient à bout de Courroux dans un derby emballant

Un derby jurassien comme on les aime ! Le duel entre un prétendant au titre et un promu a accouché d’un match plaisant mercredi soir en Ligue nationale A d’inline hockey. Si le SHC Buix s’est imposé 8-5 face à Courroux sur sa piste de la Vallatte, les Wolfies n’ont pas démérité et sont restés au contact jusque dans le dernier tiers. Ce sont d’ailleurs les Vadais qui ont frappé les premiers en récompense de leur bon début de match, avant que les deux formations ne se rendent coup pour coup dans un premier tiers palpitant.





Buix se détache dans le dernier tiers

Malgré une prestation magistrale de Hugo Cervino devant le filet de Courroux, Buix est parvenu à prendre deux longueurs d’avance pour la première fois du match dans le dernier tiers grâce à un doublé important d’Arthur Pouilly avant que Hugo Meusy ne scelle le score dans la cage vide en fin de rencontre. « C’était un vrai derby avec des émotions, de l’intensité et beaucoup de contacts. On s’attendait à un néo-promu présent, mais pas autant, ils étaient coriaces ! On a dû se battre jusqu’au bout pour gagner », soufflait Arthur Pouilly après la sirène finale.