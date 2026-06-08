Les U19 du SHC Rossemaison champions d’Europe

Les Jurassiens ont décroché ce week-end le titre continental en inline hockey à Kaarst en Allemagne ...
Les U19 du SHC Rossemaison champions d’Europe

Les Jurassiens ont décroché ce week-end le titre continental en inline hockey à Kaarst en Allemagne et dominant le club organisateur en finale.

La joie des Jurassiens après leur sacre européen. (Photo : SHC Rossemaison) La joie des Jurassiens après leur sacre européen. (Photo : SHC Rossemaison)

Le SHC Rossemaison a écrit une nouvelle page de son histoire sur la scène internationale en remportant ce week-end la Coupe d’Europe U19 d’inline hockey à Kaarst, en Allemagne. Les jeunes Jurassiens se sont imposés en finale 4-3 face au club organisateur, les Crash Eagles Kaarst, réputée comme l’une des meilleures formations européennes. En demi-finale, Rossemaison s’était défaite des Suisses d’Avenches sur le score de 7-2. La relève du SHCR conserve ainsi sa couronne après le titre décroché à domicile l’an dernier. /comm-jpi


 

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