Les U19 du SHC Rossemaison champions d’Europe

Le SHC Rossemaison a écrit une nouvelle page de son histoire sur la scène internationale en remportant ce week-end la Coupe d’Europe U19 d’inline hockey à Kaarst, en Allemagne. Les jeunes Jurassiens se sont imposés en finale 4-3 face au club organisateur, les Crash Eagles Kaarst, réputée comme l’une des meilleures formations européennes. En demi-finale, Rossemaison s’était défaite des Suisses d’Avenches sur le score de 7-2. La relève du SHCR conserve ainsi sa couronne après le titre décroché à domicile l’an dernier. /comm-jpi