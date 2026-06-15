Week-end historique pour le SHC Ajoie. L’équipe des moins de 13 ans du club ajoulot d’inline hockey est devenue championne d’Europe. Elle a fêté ce titre dimanche à Bissendorf, en Allemagne. En finale, le SHC Ajoie a battu les Allemands d’Augsburg 4-3. L’équipe jurassienne a remporté toutes ses rencontres lors de ces joutes continentales. Avec ses 16 points, Mathis Sautebin a été le meilleur compteur ajoulot durant cette compétition. /mle
Les jeunes du SHC Ajoie sur le toit de l’Europe
Les U13 du club ajoulot d’inline hockey sont devenus champions d’Europe ce week-end.
RFJ
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