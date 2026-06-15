Les jeunes du SHC Ajoie sur le toit de l’Europe

Les U13 du club ajoulot d’inline hockey sont devenus champions d’Europe ce week-end.
Les jeunes du SHC Ajoie sur le toit de l’Europe

Les U13 du club ajoulot d’inline hockey sont devenus champions d’Europe ce week-end.

Les jeunes du SHC Ajoie sont devenus champions d'Europe. (Photo : Mauricette Schnider) Les jeunes du SHC Ajoie sont devenus champions d'Europe. (Photo : Mauricette Schnider)

Week-end historique pour le SHC Ajoie. L’équipe des moins de 13 ans du club ajoulot d’inline hockey est devenue championne d’Europe. Elle a fêté ce titre dimanche à Bissendorf, en Allemagne. En finale, le SHC Ajoie a battu les Allemands d’Augsburg 4-3. L’équipe jurassienne a remporté toutes ses rencontres lors de ces joutes continentales. Avec ses 16 points, Mathis Sautebin a été le meilleur compteur ajoulot durant cette compétition. /mle


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Rossemaison tient sa revanche contre Courroux

Rossemaison tient sa revanche contre Courroux

Inline hockey    Actualisé le 11.06.2026 - 04:10

Les U19 du SHC Rossemaison champions d’Europe

Les U19 du SHC Rossemaison champions d’Europe

Inline hockey    Actualisé le 08.06.2026 - 07:18

Exploit de Courroux qui se paie Rossemaison

Exploit de Courroux qui se paie Rossemaison

Inline hockey    Actualisé le 28.05.2026 - 08:21

Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Inline hockey    Actualisé le 31.05.2026 - 23:07

Articles les plus lus

Buix vient à bout de Courroux dans un derby emballant

Buix vient à bout de Courroux dans un derby emballant

Inline hockey    Actualisé le 13.05.2026 - 23:41

Exploit de Courroux qui se paie Rossemaison

Exploit de Courroux qui se paie Rossemaison

Inline hockey    Actualisé le 28.05.2026 - 08:21

Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Inline hockey    Actualisé le 31.05.2026 - 23:07

Les U19 du SHC Rossemaison champions d’Europe

Les U19 du SHC Rossemaison champions d’Europe

Inline hockey    Actualisé le 08.06.2026 - 07:18

Le Forum Biwi célèbre ses 10 ans

Le Forum Biwi célèbre ses 10 ans

Inline hockey    Actualisé le 24.04.2026 - 09:32

Buix vient à bout de Courroux dans un derby emballant

Buix vient à bout de Courroux dans un derby emballant

Inline hockey    Actualisé le 13.05.2026 - 23:41

Exploit de Courroux qui se paie Rossemaison

Exploit de Courroux qui se paie Rossemaison

Inline hockey    Actualisé le 28.05.2026 - 08:21

Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Inline hockey    Actualisé le 31.05.2026 - 23:07

Le derby Courroux-Rossemaison renvoyé

Le derby Courroux-Rossemaison renvoyé

Inline hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 00:00

Rossemaison domine le derby face à Buix

Rossemaison domine le derby face à Buix

Inline hockey    Actualisé le 23.04.2026 - 12:34

Le Forum Biwi célèbre ses 10 ans

Le Forum Biwi célèbre ses 10 ans

Inline hockey    Actualisé le 24.04.2026 - 09:32

Buix vient à bout de Courroux dans un derby emballant

Buix vient à bout de Courroux dans un derby emballant

Inline hockey    Actualisé le 13.05.2026 - 23:41