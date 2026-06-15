Les jeunes du SHC Ajoie sur le toit de l’Europe

Week-end historique pour le SHC Ajoie. L’équipe des moins de 13 ans du club ajoulot d’inline hockey est devenue championne d’Europe. Elle a fêté ce titre dimanche à Bissendorf, en Allemagne. En finale, le SHC Ajoie a battu les Allemands d’Augsburg 4-3. L’équipe jurassienne a remporté toutes ses rencontres lors de ces joutes continentales. Avec ses 16 points, Mathis Sautebin a été le meilleur compteur ajoulot durant cette compétition. /mle