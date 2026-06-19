La Coupe d’Europe a démarré pour le SHC Rossemaison

Le SHC Rossemaison a commencé la Coupe d’Europe d’inline hockey par un match nul. La formation jurassienne a été tenue en échec 4-4 par les Vikings de Copenhague vendredi à Bienne. L’actuel leader de Ligue A dispute la compétition continentale en compagnie d’équipes venues de Suisse, d’Allemagne, du Danemark, d’Autriche et de Grande-Bretagne durant quatre jours dans la cité seelandaise. Les Mustangs ont été mis en difficulté par les joueurs de la capitale danoise lors de leur première sortie.

Le SHC Rossemaison était mené 3-1 après les quinze premières minutes de la rencontre. Les Mustangs ont toutefois su réagir après la pause. Ils sont revenus à égalité avant de prendre l’avantage à la 22e grâce à un pénalty d’Arnaud Neukomm. Les Vadais ont toutefois été contraints au nul après avoir encaissé un but en infériorité numérique à cinq minutes du terme de la partie. « Ce n’est pas un mauvais résultat vu l’équipe. Tous les duels étaient très difficiles. Un bon point », indique le joueur du SHC Rossemaison Evan Fluri. Le défenseur rappelle encore l’importance « des détails » dans ces matches qui se jouent en deux périodes de 15 minutes.