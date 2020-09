Dernier tour de piste pour Fanette Humair

La figure de proue de l’athlétisme jurassien tire sa révérence. Fanette Humair va mettre un terme à sa carrière sportive à la fin de cette saison, selon une information révélée lundi par le Quotidien Jurassien. La sprinteuse de bientôt 29 ans ne prétendra donc pas à une sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui devraient se tenir l’été prochain : « J’avais décidé depuis longtemps d’arrêter en 2020. J’ai senti que mon rêve olympique s’était envolé lorsque les Jeux ont été reportés d'une année et j’avais besoin physiquement et mentalement de tourner la page », explique Fanette Humair, qui est enseignante à l’école secondaire de Haute-Sorne.

La gazelle de la FSG Bassecourt était en lice pour courir au sein du relais suisse du 4 x 400 m. Elle est d’ailleurs triple championne nationale du tour de piste, après s’être alignée dans un premier temps sur 100 et 200 m où elle a aussi décroché plusieurs médailles aux championnats de Suisse, dont l'or en salle sur le demi-tour de piste en 2015. La Vadaise a également pris part à deux championnats du monde en 2013 à Moscou et en 2019 à Doha et à plusieurs Européens lors de sa carrière. /emu