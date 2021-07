« Le Forum » conjugue volontiers les arts martiaux au féminin

Dès l’entrée de la salle, impossible de rater l’immense fresque taguée à l’effigie de Mohamed Ali qui orne le mur. Pas de doute, « Le Forum Sports et Arts Martiaux » qui a ouvert à Courfaivre en mai dernier dans l’ancienne usine Condor est un lieu du noble art de la boxe et de ses dérivés. Si le regard de Mohamed Ali impose le respect, l’ambiance se veut aussi décontractée avec une touche résolument féminine à l’image de l’une des instructrices, la kick-boxeuse Lauriane Merz. « C’est important de montrer que ce n’est pas un lieu que pour les hommes. On a pas mal de femmes qui s’approchent de nous, qui se sentent mieux ici par rapport aux regards des hommes. Nos membres se montrent très respectueux, ne montrent pas leurs virilités, ils sont géniaux », sourit Lauriane Merz.





Donner une image moins violente de la boxe

Elle est accompagnée pour l’occasion d’une autre instructrice, Deborah Gagliardi. Elle aussi partisane d’une boxe accessible à tous. « La volonté est de donner une image moins « compétition », moins violente aussi de la boxe. Une ambiance conviviale où tout le monde se sent bien, où l’on peut s’entraîner et progresser ensemble », affirme la combattante. « Le Forum » propose même des cours de kick-boxing 100% féminin, pour les enfants, du Muay Thaï, cardio et renforcement musculaire ou encore du « Kajukenbo », un art martial hawaïen composé (comme son nom l’indique) de karaté, judo et jujitsu, kenpo et boxe.