Les combattants du Forum Sports et Arts Martiaux battus pour leurs grands débuts

Les combattants du Forum Sports et Arts Martiaux poursuivent leur apprentissage. Trois athlètes du nouveau club de Courfaivre se sont alignés pour la première fois en compétition samedi à Frauenfeld lors des championnats de Suisse amateurs SCOS, la ligue majeure. Ils se sont tous inclinés aux points. Dans la catégorie kickboxing K-1, en C -67 kg, Shahid Oriakhil s’est avoué vaincu par le Bernois Binyam Ghirma. Chez les -86 kg, Féliciano Silva a plié contre un adversaire vaudois -91 kg, Wilson Manuel Oliveira Cabral. Dans la catégorie muay-thaï, en C -75 kg, Guillaume Beuchat a été battu par le Biennois Arben Sejdaj. /emu