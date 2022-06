Colombier capitale suisse des boules

Swiss pétanque bluffé



Pendant cette épreuve – la plus importante jamais mise sur pied à Colombier selon les organisateurs – plus de 600 joueurs se sont affrontés sous le regard d’un certain nombre de curieux. La fédération suisse de pétanque (Swiss pétanque) par l’intermédiaire de son président, Jean-Daniel Willemin, a d’ailleurs loué le sérieux de l'organisation avec une centaine de pistes apprêtée sur le site.

Ces championnats de Suisse triplette ont aussi servi à faire la promotion de ce sport qui jouit toujours d’une image très - voire trop - récréative lui collamt à la peau. Exit le pastis et l’accent du Sud, selon ses pratiquants les plus doués, la pétanque nécessite un mental d’acier et surtout des heures et des heures de travail. L’alcool et la fumée n’ont d’ailleurs plus leur place sur les pistes.

Après le succès connu par cette édition 2022, le club de pétanque La Bricole pourrait bien organiser de nouveau des compétitions de cette envergure à Colombier dans le futur. /jha