Audrey Gogniat : « Je suis contente de ce que j’ai accompli »

Audrey Gogniat a visé dans le mile en Hongrie. La Jurassienne de 21 ans s’est parée de bronze vendredi en individuel au tir à la carabine à air comprimé à 10 m aux championnats d’Europe à Györ. Le lendemain, elle s’est classée 8e par équipe avec ses compatriotes Nina Christen et Chiara Leone en étant la meilleure tireuse du trio en Hongrie. « J’en tire un bilan très positif, je suis contente de ce que j’ai accompli. C’est ce que j’étais venue chercher, mais j’étais surtout venue pour faire mon travail et je pense que j’ai bien réussi à le faire. J’étais un peu stressée durant la qualification, car au niveau européen c’est toujours difficile de se situer, mais je me sentais bien et j’étais confiante. Et pendant le tir, j’ai vraiment réussi à bien canaliser mon énergie pour la mettre que dans le tir et je suis contente de ce que j’ai fait. C’était un beau moment à vivre », explique Audrey Gogniat.