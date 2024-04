Un record d’affluence en vue pour les courses du Mont-Terrible

Les courses du Mont-Terrible reviennent ce week-end du côté de Fontenais et se feront à guichet fermé. Plusieurs parcours sont proposés aux coureurs, de quelques centaines de mètres pour les enfants à 106 kilomètres pour l’ultra-trail. Cette année encore, les participants vont se presser au départ. Près de 1’700 coureurs sont déjà inscrits et ils viennent de toute la Suisse, voire même de plusieurs pays d’Europe. Les inscriptions ont ainsi été fermées en février déjà, puisque la limite de participants a été atteinte, une situation inédite. Les organisateurs précisent qu’il ne sera pas non plus possible de s’inscrire sur place sauf pour les courses de Nordic Walking et les Minis-Terribles.

Si l’évènement fonctionne si bien, c’est surtout parce que la région plait, selon Julien Daucourt, en charge du balisage, du sponsoring et des relations publiques pour cette course ajoulote. Selon lui, le calendrier a son importance aussi, puisque les courses du Mont-Terrible ont lieu avant les grands rendez-vous de la discipline. Il ne cache pas la volonté des organisateurs de voir leur évènement grandir, mais de manière mesurée. À noter encore qu’en raison des conditions météorologiques du week-end, des ravitaillements supplémentaires vont être mis en place. /mle-lge