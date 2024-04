Du Plat Pays au sommet du Mont-Terrible

Côté féminin, l’Ukrainienne Iryna Raichuk a été la plus rapide en 12h53’13’’. Elle a devancé la Zurichoise Corine Kagerer de 26’02’’ et Jennifer Wittmer de Courrendlin de 39’08’’. La Vadaise l’avait emporté il y a deux ans et signait son retour sur cette épreuve après une blessure à la cheville contractée lors de sa victoire en 2022 : « Le chaud m’a vraiment embêté samedi, j’ai eu un coup de chaleur, c’était limite. Dimanche c’est allé, on avait bien des ravitaillements et on était beaucoup dans la forêt à l’ombre, avec du vent, donc c’était agréable ».