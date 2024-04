Flavie Beuchat, confirmation d’une reine

La note de la championne témoigne de la grande qualité de sa prestation. « C’est exceptionnel, mais je suis consciente que ce ne sera pas toujours comme ça, ce sera même probablement la seule fois ! Si on continue sur cette lancée pour le reste de la saison, tout va bien aller », lâche Flavie Beuchat avec le sourire. Car la Prévôtoise vise surtout la médaille d’or au concours général des prochains championnats suisses cet automne, titre national qu’elle avait raté de peu l’année passée. « C’est le titre qui me manque et c’est ce que je vise. Tant que je n’y arrive pas, je ne pense pas arrêter. J’aimerais bien prendre ma revanche », confie la gymnaste de la Fémina-Sport Glovelier qui organisait le championnat jurassien.







« On est dans l’extra-terrestre, c’est un alien »

Dans le microcosme de la gym régionale, on ne tarit pas d’éloges sur la jeune pépite de 19 ans. « C’est un phénomène, pas seulement dans la gym jurassienne, même au niveau suisse. Sa note, on est dans l’extra-terrestre, c’est un alien. Ça lui fait plus de 9.70 de moyenne, je n’ai jamais vu ça », confie la responsable technique aux agrès pour l’Association cantonale jurassienne de gymnastique, Liza Crétin.