La gymnastique à l’honneur dans le Jura

De la gymnastique, de la danse et des belles performances. Les salles de La Blancherie ont accueilli le championnat jurassien de gymnastique individuel et à deux durant toute la journée de samedi à Delémont. Quelques 108 gymnastes de la région ont participé au concours pour plus de 80 chorégraphies. Cette année, la manifestation était organisée par Créa’Move Delémont en collaboration avec l’Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique. Tilia et Nyla ont participé samedi à leur première compétition en duo et se sont bien préparées pour cet événement particulier. RFJ a suivi leur prestation ce matin à La Blancherie. /cra