Jérémy Hunt et Sofia Chételat parmi les meilleurs Suisses sur Morat-Fribourg

Jérémy Hunt et Sofia Chételat ont été les meilleurs Jurassiens sur Morat-Fribourg. L’Ajoulot s’est classé 18e de cette mythique course à pied dimanche après 17,17 km d’effort. Il a signé un chrono de 55’41’’ et finit 10e meilleur représentant helvétique. La victoire est revenue à Shadrack Kipkurui Kenduiywo en 51’43’’. Le Kényan a devancé le marathonien olympique suisse Matthias Kyburz de 1’11'' et son compatriote Elvis Chebor Tabarach de 1'14''. Du côté des autres régionaux en lice, Samuel Afewerki de la FSG Bassecourt s’est notamment classé 20e, alors que l’athlète de la FSG Courroux Louis Dolce a pris le 44e rang.

Côté féminin, la course a été remportée par la Kényane Caroline Makandi Gitonga en 58’08. Le podium est complété par la marathonienne zurichoise Fabienne Schlumpf à 41’’ et la Kényane Edna Chepkemoi à 2’12’’. La première Jurassienne classée est Sofia Chételat à la 12e place avec un temps d’1h07’30’’. La Vadaise de 20 ans est la 8e meilleure Suissesse. Sa coéquipière de la FSG Courroux Kirlène Dolce a terminé 16e, alors que Morgane Crausaz a pris le 26e rang.

Retrouvez tous les résultats de la 90e édition de Morat-Fribourg ici. /emu