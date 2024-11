Les Jurassiens bien placés à la Corrida bulloise

Les Jurassiens se sont mis en évidence à la Corrida bulloise samedi. Sofia Chételat a terminé au 15e rang dans le canton de Fribourg. 9e meilleure Suissesse de cette course à pied, l’athlète de la FSG Courroux finit à 1’37’’ de la gagnante. C’est la Kenyane Winnie Jeptarus qui s'est imposée en 19'37'' au terme des 6,19 km de course. Sofia Chételat a devancé de six rangs une autre athlète de Courroux. Kirlène Dolce a pris le 21e rang à 2’09’’ de la tête.

Côté masculin, Samuel Afewerki est le meilleur représentant du canton. Le sociétaire de la FSG Bassecourt a pris la 17e place à Bulle à 1’22’’ du vainqueur Dominic Lobalu. L'ex-réfugié soudanais, récemment naturalisé suisse, a couru les 8,13 km du parcours en 22'57'', à 40 secondes de son record. Deuxième meilleur Jurassien, l’athlète de Bassecourt Léandre Monnerat a terminé à 2’09’’ du premier. /ats-fwo