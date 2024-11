Les jeunes boxeurs jurassiens brillent au Championnat de Suisse

Le Championnat de Suisse de BoxLight sourit aux Jurassiens. Les boxeurs de la région du Club Jura Fight Academy ont ramené cinq médailles de la compétition nationale de light-contact boxing. Ils ont récolté cinq médailles dimanche à Bienne : trois en or et deux en argent. L’équipe jurassienne délivre une mention spéciale à Leila Ismaili. La jeune combattante n’a pas perdu un seul match en deux ans de compétition. « Ces résultats sont le fruit de beaucoup de travail et de sacrifices, mais aussi d’une grande solidarité au sein de l’équipe », confient les entraîneurs Suzana Ismaili et Khalid Najmi. /comm-cra