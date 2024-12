Un Jurassien proche du top-100 au Championnat du monde de semi-Ironman

Yanis Jeannerat aux portes du top-100 au Championnat du monde de semi-Ironman. Le triathlète de Montenol a pris la 103e place du général à Taupo en Nouvelle-Zélande. Il a bouclé les 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied en 4h09’22’’. Le Prévôtois Matthieu Juillerat a terminé 10’ plus tard et a pris la 216e place sur plus de 3'000 participants. Le sportif de Fontenais Nathan Gigon est arrivé avec plus d’une heure de retard sur son compatriote et s’est ainsi classé au 2’245e rang.

Chez les dames, l'habitante du Noirmont Léa Carnazzi était également de la partie. Elle a pris le 1'392e rang sur plus de 2'000 concurrentes. Elle a fini les trois disciplines après 6h08’36’’ d’effort. /lge