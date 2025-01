Audrey Gogniat : « Je retrouve mon anonymat que j’aime bien »

La Taignonne poursuit son acclimatation américaine en essayant de trouver un juste équilibre entre ses études et la pratique du tir à la carabine. Six mois après sa médaille olympique, Audrey Gogniat constate que sa notoriété n’a pas désenflé. « Chez mon papa on reçoit des lettres de gens qui demandent des autographes. Il y a plein de choses à faire, dont des interviews. On sent toujours que c’est là. » Mais la tireuse a profité de son déménagement aux États-Unis pour recouvrer un certain calme. « Dans l’université, personne ne sait qui je suis et je retrouve mon anonymat que j’aime bien », sourit la Franc-Montagnarde de nature timide et réservée. Un tempérament plutôt discret qu’il a fallu un peu gommer après les JO. « J’ai dû malgré moi prendre un peu d’assurance mais mon but est de rester la même personne. »





Après la décompression, le rebond

Audrey Gogniat retournera aux États-Unis ce dimanche pour terminer sa première année d’étude dans la nutrition et le management sportif et préparer plusieurs rendez-vous d’envergure, dont les Championnats d’Europe en mars et les Championnats du monde en novembre. La Noirmonnière ne veut pas parler de résultats. Elle n’a qu’une seule chose en tête : le travail. Audrey Gogniat y a d’ailleurs repris goût après une décompression toute naturelle qui a suivi les Jeux olympiques. « C’est presque normal qu’il y ait un coup de mou. On a tellement tout donné pour arriver jusqu’aux Jeux. Il y a quand même ce vide qui se fait ressentir. Mais on va repartir de plus belle. » /nmy