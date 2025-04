Les Courses du Mont-Terrible affichent complet

Les inscriptions pour les Courses du Mont-Terrible ont été prises d’assaut. Alors qu’elles se déroulent ce week-end, toutes les catégories affichent complet du 5 km au 106 km. Au total, plus de 2'100 coureurs seront de la partie, sans compter les enfants. Un engouement qui réjouit le comité d’organisation. « C’est une grande satisfaction. Depuis le début de l’aventure, il y a dix ans, on essaie de faire de notre mieux et de faire en sorte que les gens aient le sourire et envie de revenir et chaque année, on accueille un peu plus de monde », explique le président Pierre-Alain Vallat. Un bilan sera fait deux semaines après les courses pour savoir si les capacités peuvent être augmentées ou non. « On a la contrainte des infrastructures. Le dimanche, ça semble compliqué d’accueillir plus, car il y a beaucoup de monde sur place, et le samedi ce sera à voir dans les semaines à venir », ajoute-t-il.