Des Jurassiens sur le podium de l’Ultra Trail du Mont-Terrible

Victoire jurassienne sur l’épreuve reine des Courses du Mont-Terrible. Jennifer Wittmer a remporté l’Ultra Trail de 106 km disputé sur deux jours à Fontenais. La Vadaise a signé un chrono de 12h48’12’’ au terme des 70 km courus samedi et des 36 km avalés dimanche. Elle devance la Hongroise Kata Kertész de 50'49'' et la Bernoise Aline Brülhart de 1h07'39''. Jennifer Wittmer s’adjuge cette course pour la 2e fois après son succès en 2022.