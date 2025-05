Le Tir fédéral en campagne, cette institution

Légèreté, précision et calme : des atouts importants qui seront mis à rude épreuve ces prochains jours dans notre région. Le Tir fédéral en campagne se tient dans toute la Suisse dès vendredi et jusqu’à dimanche. Cette réunion historique des tireurs a lieu une fois par année. Elle est l’occasion de se défier, mais aussi de faire la promotion de ce sport. Dans le Jura, une trentaine de places de tirs accueilleront les adeptes. « Tout bon tireur veut participer à cet événement », clame Yannick Vernier, président de la Fédération jurassienne de tir.





Une longue histoire qui date du XIXe siècle

L’histoire du Tir fédéral en campagne est étroitement liée à l’introduction des tirs obligatoires dans l’armée suisse. En 1850, un tir de précision est organisé pour la première fois au sein de la « Grande Muette ». Et les résultats ne sont pas bons : 85% des coups adressés par les soldats passent à côté des cibles-mannequins. Le Parlement fédéral réagit alors et introduit dans des tirs hors du service obligatoire. En parallèle, c’est en 1872 qu’a eu lieu le premier concours de sections en campagne, et ça s’est passé dans notre région, à la Montagne de Douanne, près de Bienne. C’est dès l’année 1879 que les tirs cantonaux en campagne apparaissent officiellement et seulement dans les cantons de Berne et de Soleure. A partir de 1926, tous les cantons prennent part pour la première fois à cet événement. Le canton du Jura y participe aussi dès son entrée en souveraineté en 1979. /mle