Le coup du chapeau pour Samuel Afewerki et Morgane Crausaz sur le BCJ Challenge

Le triplé pour Samuel Afewerki et Morgane Crausaz sur le BCJ Challenge. Après leurs victoires à Boécourt et Develier, ils se sont imposés mercredi soir lors de la 3e manche de cette épreuve de course à pied aux Genevez. L’athlète de Courroux a avalé les 9,5 km avec 213 m de dénivelé du parcours en 32’54’’. Samuel Afewerki a devancé le Courtisan Michaël Morand de 1’07’’ et son fils Alexis Morand de 1’31’’.

Côté féminin, la Vadaise Morgane Crausaz a signé un chrono de 38’33’’. Alizée Caroli de Malleray-Bévilard à 3’39’’ et la Franc-Montagnarde Muriel Joly à 3’43’’ complètent le podium. Retrouvez tous les résultats ici. La dernière étape du BCJ Challenge se tient mercredi prochain à Vendlincourt. /emu