Une course « avec une émotion particulière »

Courir pour faire sourire. La septième édition de la Course DUO se tient ce dimanche à Porrentruy. L’objectif de la manifestation est de réunir des personnes valides et en situation de handicap sur un parcours adapté. Des duos ou des groupes pourront se mesurer, en marchant ou en courant sur un tracé de 2, 4 ou 8 km. Tous les participants s’élanceront en même temps dans la matinée sur un itinéraire plat. Cette année, l'événement se tiendra dans les alentours du tennis couvert de la cité bruntrutaine.

Jérôme Christen participe à cet événement depuis sa création. Il accompagne une personne en situation de handicap dans une joëlette, un type de fauteuil roulant qui permet la pratique de la course à pied. L’Ajoulot remarque que la course DUO a une ambiance particulière. « On voit énormément de gens qui n’ont pas l’habitude de courir mais tout le monde est heureux d’être là ». Jérôme Christen est particulièrement marqué par le lien entre les binômes : « Il y a toujours une motivation de la personne qui est sur la chaise. Il n’y a qu’avec une joëlette qu’on arrive à avoir une émotion comme ça ».